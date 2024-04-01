Вада показал уровень, а Мешков позлил фанатов «Ахмата»: как «Рубин» стал седьмым в РПЛ

Матч имени Валентина Вады

Воскресная встреча против «Ахмата» для аргентинского полузащитника «Рубина» Валентина Вады получилась особенной. 29 марта у футболиста на родине родился сын по имени Ромео. Поэтому окрыленный радостным событием Вада очень хотел отличиться в игре с грозненцами, дабы посвятить гол долгожданному первенцу.

«Это он держал в голове, говорил, что обязательно забьет для сына. А я ему говорил – чтобы забить, нужно спать и готовиться к игре», – говорил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

Забить аргентинцу, к сожалению, не удалось. Зато на результат матча с «Ахматом» Вада повлиял прямым образом. Два гола «Рубина» в игре – по большому счету дело рук, или точнее ног, латиноамериканского хавбека.

В эпизоде с первым забитым мячом именно хитрая проникающая передача Вады отрезала несколько защитников «Ахмата» и вывела на свободное пространство Мирлинда Даку. Албанцу оставалось в штрафной лишь сделать короткий пас на набегающего Ранджеловича, который был готов в упор расстреливать Шелию.

Лазар не промахнулся и вывел «Рубин» вперед. Особого шарма голу Ранджеловича добавило то, что перед тем как отдать Даку, Вада эффектно уложил на газон полузащитника «Ахмата» Артема Тимофеева. Эпизод точно заслуживает топа хайлайтов недели в РПЛ.

Что касается второго забитого мяча «Рубина», то это тоже чистой воды бенефис аргентинца. Во время контратаки Вада, получив пас от Ранджеловича на левом фланге, шведой навесил точно на голову Даку. Албанец с первого раза момент не реализовал – попал в перекладину, но на добивании оказался первым и свой мяч все же забил.

В этой голевой ситуации обидно только за Ваду – не вошла в его статистику такая блестящая передача…

По делу ли Мешков отменил два гола «Ахмата»?

«Рубин» по сравнению с грозненской командой смотрелся более цельно. А в первом тайме подопечные Рахимова и вовсе выглядели намного предпочтительнее. Гости хуже двигались, у них откровенно не шел прессинг, команда Мирослава Ромащенко постоянно рассыпалась в контратаках.

«Рубин» же, напротив, в стартовые полчаса выглядел очень организованно и практически не позволял сопернику сделать что-то у своих ворот.

По-настоящему «Ахмат» огрызнулся на 38-й минуте, когда Богосавац из глубины левого фланга выполнил заброс в штрафную площадь на Ильина. Владимир здорово обработал мяч и на лету проткнул его мимо Дюпина. Гол получился весьма презентабельным, однако забитым из офсайда. Повторы это доходчиво показали.

Второй отмененный гол «Ахмата» случился на 71-й минуте. В момент удара Лечи Садулаева во вратарской Дюпина в офсайде стоял все тот же Ильин, немного мешавший вратарю «Рубина» добраться до мяча.

Сам Владимир во время голевого эпизода демонстративно развел руками, будучи как бы безучастным. И действительно, на повторах прослеживается, что Ильин и близко не касается мяча.

После долгого обсуждения с помощниками главный арбитр встречи Виталий Мешков решительно поднял руку вверх, обозначив офсайд. Хотя, вероятно, для многих болельщиков «Ахмата» в данном случае все было не так однозначно. Эпизод, бесспорно, полемического характера.

«Рубин» поднялся на седьмое место в таблице, отрыв от четвертого – всего одно очко

Результаты 21-го тура РПЛ, несомненно, сложились в пользу «Рубина». ЦСКА упустил преимущество в два мяча и скатал ничью в игре с «Сочи» (2:2). «Спартак» не смог дома одолеть «Урал» (0:0), а «Локомотив» поделил очки с «Краснодаром» (1:1).

Череда удачных обстоятельств позволила казанцам забраться на седьмую строчку чемпионата и сократить отставание от ЦСКА (4-е место) всего до одного балла.

Впереди у «Рубина» через неделю гостевая встреча с «Оренбургом» – командой, бьющейся за выживание в РПЛ и не забивавшей более одного мяча в последних четырех матчах.

Учитывая, что далее подопечным Рашида Рахимова предстоит играть с «Крыльями Советов» и «Локомотивом», лучшего соперника для получения очередных трех очков «Рубину» придумать трудно.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru