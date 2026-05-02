2 мая 2026

В ЖХЛ обсуждают внедрение силовой борьбы «плечо в плечо»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Женской хоккейной лиге могут начать разрешать силовую борьбу «плечо в плечо». Об этом «ТАСС» рассказала двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Анна Пругова.

Она сообщила, что еще до завершения сезона на круглом столе обсуждалась возможность изменения правил. Речь шла о введении силовой борьбы формата «плечо в плечо», которая уже используется на международном уровне. По словам Пруговой, лига планирует постепенно догонять конкурентов, хотя для этого потребуется время. При этом она подчеркнула, что лига к таким изменениям готова, поскольку остается одной из самых молодых в мире.

Также Пругова отметила, что в чемпионате выступает более 80 хоккеисток младше 20 лет. Это, по ее мнению, дает возможность раскрывать их потенциал и готовить к игре на высоком уровне, однако ключевым условием остается готовность самих спортсменок к более жесткому хоккею.

С февраля 2022 года российские сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) в связи с ситуацией на Украине.

Самое читаемое

ТАСС: поставки военной продукции на Украину из Сербии продолжаются

1 мая 2026

В АТОР сообщили о росте спроса на отдых у Черного моря после мазутного ЧП

1 мая 2026
Новости партнеров