В зоопарке «Река Замбези» появились три новых зебры

В казанском зоопарке «Река Замбези» появилось три новых зебры. Их назвали Джанго, Зак-Зак и Зик-Зик, сообщается в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

«Самца Джанго привезли из зоопарка Дрездена, а самок Зик-Зик и Зак-Зак — из французского сафари-парка. Переезд они перенесли хорошо, чувствуют себя отлично», — отмечается в сообщении.

Сейчас животных поместили на карантин, а уже летом их поместят к другим зебрам, живущим в зооботсаду, — Вике и Ромаку. Их соседями по вольеру станут антилопы личи, марабу и страусы.