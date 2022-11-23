Пара краснокнижных черных журавлей прошла въездной карантин в зоопарке Казани

В новой части Казанского зоопарка «Река Замбези» успешно завершился 30-дневный обязательный карантин для пары черных венценосных журавлей – вида, занесенного в Международную Красную книгу. Молодые особи, которым сейчас по 9 месяцев, были выведены в неволе в Новосибирском зоопарке и переданы республике по программе обмена, сообщили в пресс-службе Казанского зоопарка.

«Венценосные журавли – жители Западной и Восточной Африки, так что они тематически абсолютно подходят нашей новой части зоопарка “Река Замбези”. Предположительно одна из птиц – самка, другая – самец, но пол у них можно будет установить только при половом созревании, а это 1,5-2 года. Пока надеемся, что это все же будет именно пара. А живут эти птицы до 25 лет», – рассказали «Татар-информ» в пресс-службе Казанского зоопарка.

В условиях России африканские виды могут содержаться только в крытых помещениях, черных венценосных журавлей пока разместили вместе с соседями – розовыми фламинго, кафрским вороном и пеликаном – в вольере «Носорог». Но, несмотря на пройденный карантин, даже там посетители зоопарка пока не смогут увидеть краснокнижных представителей – помещение предусматривает нахождение в нем только персонала.

«В нашем зоопарке уже была пара венценосных журавлей, но серого подвида. Этим летом их можно было видеть в открытых вольерах. Черные венценосные журавли более редкие, и они также с наступлением теплого сезона будут демонстрироваться на открытом воздухе», – пояснили в зоопарке.

Кормить новоприбывших экзотических пернатых будут смесью из тертых овощей, рисовыми и перловыми кашами, зерном и комбикормом, раз в неделю – вареными яйцами.