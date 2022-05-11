В зоопарке Казани редкое событие – появилась на свет двойня кошачьих лемуров

В новой части Казанского зоопарка «Река Замбези» пополнение: самка кошачьего лемура Марта второй год подряд приносит потомство. На этот раз у нее родились двойняшки.

«Группу лемуров собирали из двух зоопарков, сейчас у нас пять взрослых особей (три самца и две самки) и три детеныша (один годовалый и два новорожденных — все от Марты). Сотрудники зоопарка пока не подходили к малышам, поэтому пол их определить невозможно. Примерно через полгода, когда они начнут отходить от мамы, станет возможным узнать их пол», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе зоопарка.

На свет малыши кошачьих лемуров появились еще месяц назад — 11 апреля. Двойня — редкость в природе для этих животных. Объявлять о пополнении спустя время — негласное правило зоопарка, позволяющее специалистам быть уверенными в здоровье новорожденных и одновременно с этим оградить родившую самку и ее потомство от повышенного любопытства посетителей.

«Самке после родов нужно адаптировать новорожденных и смотреть за всеми тремя — это определенный стресс. Если еще посетители проявят повышенный интерес к только что родившимся малышам, это увеличит стресс на животных, поэтому зоопарк всегда не сразу сообщает о рождении детенышей, а только спустя время — не раньше, чем через месяц. Примерно в это время малыши начинают высовываться из-под мамы, видно, что питаются хорошо — нет падежа. И после месяца они становятся все более и более активными. Уже сейчас экскурсии проводятся (малыши с мамой живут в одном вольере — прим. Т-и), но видно либо только хвостик новорожденных, либо, например, один выглядывает, на спине у мамы сидит, другой на груди кушает», — пояснили в зоопарке.

Детеныши кошачьих лемуров питаются пока только молоком матери, а сама Марта — фруктами: яблоками, бананами, виноградом, а также сухофруктами и орехами.