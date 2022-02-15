В зоопарке Бангладеш родились два детеныша редкого бенгальского тигра

В Национальном зоопарке Бангладеш в Дакке появились на свет два детеныша редкого бенгальского тигра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

На данный момент тигрятам уже почти четыре месяца, но они все еще питаются материнским молоком. Их появление на свет держалось в секрете, чтобы избежать большого наплыва посетителей на фоне пандемии.

Новых обитателей зоопарка планируют представить публике, когда детенышам будет около 5-6 месяцев и они начнут есть мясо.