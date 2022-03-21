В зону возможного подтопления в Нижнекамском районе попадают четыре села и две дороги

В зону возможного подтопления в Нижнекамском районе попадают четыре населенных пункта — Кармалы, Пробуждение, Дмитриевка, Ильинка, а также набережная поселка Красный Ключ с общим количеством 67 домовладений, 165 человек и одним социальным объектом — Кармалинской школой. Об этом на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин.

В зону возможного подтопления также попадают два участка автомобильных дорог, от трассы Чистополь — Нижнекамск до села Кармалы и от сел Борок — Березовая Грива. На данных участках дорог созданы временные посты наблюдения, назначены ответственные лица, в основном это главы сельских поселений.

По словам докладчика, Нижнекамский район готов к безаварийному пропуску паводковых вод, прохождение которых прогнозируется в первой декаде апреля. 15 марта утвержден оперативный план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Создана группировка сил и средств численностью 375 человек и 80 единиц техники, 19 плавающих средств, пять мотопомп.

Мониторинг за изменениями уровней воды на водоемах осуществляется стационарным гидропостом, который дислоцирован на водозаборе «Красный ключ».

Наблюдение с поста осуществляется дважды в сутки, при резком подъеме воды и осложнении обстановки будут организованы наблюдения с представлением информации в комиссию по чрезвычайным ситуациям района и Центр управления кризисными ситуациями РТ.

«По состоянию на 21 марта текущего года подтопления на территории района не зафиксированы», — резюмировал спикер.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил контролировать все риски весеннего паводка, а также особое внимание уделить детям и рыбакам, которые зачастую выходят на тонкий лед и гибнут.