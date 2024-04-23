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В зону СВО передали три иномарки, конфискованные татарстанскими таможенниками
Татарстанские таможенники передали в зону СВО три автомобиля, которые были конфискованы судами по нарушению таможенного законодательства.
Документы на эти транспортные средства военнослужащим, которые будут доставлять их в нужное место назначения, передал начальник таможни Марат Гараев.
Таможенники Татарстана узнали о том, что эти автомобили необходимы зоне СВО, от своего земляка, который находится на передовой, и сделали все возможное, чтобы передать конфискованные автомобили на фронт. После подготовки и согласования автомобили были отправлены в один из татарстанских батальонов.
Военнослужащие выразили благодарность таможенникам за оказанную помощь на фронте. Для информации, каждый из трех автомобилей – Nissan Elgrand, Subaru Impreza и Toyota Crown Athlete – был ввезен в Россию с нарушением правил ЕАЭС и после судебных решений стал федеральной собственностью.
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