Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В зону СВО отправились еще четыре жителя Нурлатского района
Сегодня четыре жителя Нурлатского района РТ отправились в зону СВО для службы по контракту. Торжественные проводы прошли в Нурлатском военкомате, сообщает «Нурлат- информ».
«Мы идем туда, чтобы наши семьи жили спокойно», – в один голос заявляют бойцы.
В списке контрактников, которые решили отправиться в СВО, оказался и Ильдар Губайдуллин из поселка Некрасовка.
«В такое непростое для страны время не могу остаться в стороне. Родина сказала: "Надо!", и мы идем. Уверены, вернемся с победой!» – рассказал он.
Ильназ Якупов также решил отдать долг Родине. Его возвращения будет ждать супруга Кристина и многочисленные родные и близкие.
«Мы поженились в мае, а в октябре у нас родится ребенок. На СВО решил пойти, чтобы враг не дошел до моей семьи, чтобы здесь у них было мирное небо над головой», – поделился контрактник.
С напутственными словами к землякам-контрактникам обратились глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев, руководитель исполкома района Заррина Сайфутдинова и военный комиссар города и района Загир Абдуллин.
«Вы уезжаете служить, но ваши родные и близкие остаются здесь. По любым возникающим вопросам они могут обратиться и в Фонд, и в исполком района, мы всегда их поддержим, окажем помощь в решении проблем», – обратилась Заррина Ринатовна.
Отмечается, что на следующей неделе в зону СВО отправятся еще порядка 10-ти жителей Нурлатского района.
Хочешь узнать подробнее о службе по контракту, жми сюда http://heroes-tatarstan.ru или звони 117
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»