В зону СВО отправились еще четыре жителя Нурлатского района

Сегодня четыре жителя Нурлатского района РТ отправились в зону СВО для службы по контракту. Торжественные проводы прошли в Нурлатском военкомате, сообщает «Нурлат- информ».

Фото: «Нурлат-информ»

«Мы идем туда, чтобы наши семьи жили спокойно», – в один голос заявляют бойцы.

В списке контрактников, которые решили отправиться в СВО, оказался и Ильдар Губайдуллин из поселка Некрасовка.

«В такое непростое для страны время не могу остаться в стороне. Родина сказала: "Надо!", и мы идем. Уверены, вернемся с победой!» – рассказал он.

Фото: «Нурлат-информ»

Ильназ Якупов также решил отдать долг Родине. Его возвращения будет ждать супруга Кристина и многочисленные родные и близкие.

«Мы поженились в мае, а в октябре у нас родится ребенок. На СВО решил пойти, чтобы враг не дошел до моей семьи, чтобы здесь у них было мирное небо над головой», – поделился контрактник.

С напутственными словами к землякам-контрактникам обратились глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев, руководитель исполкома района Заррина Сайфутдинова и военный комиссар города и района Загир Абдуллин.

Фото: «Нурлат-информ»

«Вы уезжаете служить, но ваши родные и близкие остаются здесь. По любым возникающим вопросам они могут обратиться и в Фонд, и в исполком района, мы всегда их поддержим, окажем помощь в решении проблем», – обратилась Заррина Ринатовна.

Отмечается, что на следующей неделе в зону СВО отправятся еще порядка 10-ти жителей Нурлатского района.

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Фото: «Нурлат-информ»