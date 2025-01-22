В зону СВО отправили гуманитарный груз от ДУМ РТ

В понедельник 20 января в зону спецоперации из Казани отправили очередной гуманитарный груз, укомплектованный Духовным управлением мусульман РТ. Об этом «Татар-информу» сообщил заммуфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур хазрат Джалялетдинов.

Для подшефных войск гумконвоем были отправлены перевязочные материалы, аптечки, медикаменты, средства гигиены и продукты питания, в том числе халяльные тушенки и чак-чаки.

Также накануне вместе с полковым имамом Ильдаром Шамсутдиновым была отправлена партия индивидуальных халяльных пайков для подшефного татарстанского батальона «Тимер».

«Ильдар хазрат служит имамом в подшефном войске «Тимер», а прежде работал имамом в Бавлинском районе. Вместе с ним мы отправили запчасти, строительные материалы, аптечки и медикаменты, тушенку, сгущенку и сухпайки для наших бойцов», - рассказал Мансур Джалялетдинов.

фото: Мансур Джалялетдинов