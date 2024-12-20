В зону СВО отправили гуманитарную помощь от ДУМ Татарстана

В понедельник 16 декабря из Казани в зону спецоперации отправили гуманитарный груз, укомплектованный Духовным управлением мусульман РТ. Об этом «Татар-информу» рассказал заммуфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур хазрат Джалялетдинов.

Солдатам отправили дизельные обогреватели, окопные горелки, дроны, укомплектованные аптечки, перевязочные материалы и медикаменты общей стоимостью более 2 млн рублей.

Следующий гуманитарный конвой отправят уже в середине января 2025-го. Список необходимых вещей в военных частях станет известен позже.

«Каждый вносит свою лепту и старается помочь по своим возможностям. Кто-то может финансово помочь в сборе груза, а кто-то, например, приносит дизельный генератор, технику или спальные мешки. При ДУМ РТ в Казани и при мухтасибатах организуются центры поддержки участников СВО и членов их семей. С предложением об оказании помощи и поддержки можно обратиться в ДУМ РТ, в фонд «Закят», в мухтасибаты РТ, в любую мечеть, ко мне лично», - рассказал Мансур хазрат Джалялетдинов.

Айгуль Ахмадишина