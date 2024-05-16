В зону СВО из Татарстана прибыл гуманитарный груз со средствами РЭБ и запчастями для авто

В зону СВО для татарстанских бойцов прибыл очередной гуманитарный груз из республики. Как рассказала депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когорина, четыре грузовика привезли гуманитарную помощь, собранную по заказу командиров частей.

«День сегодня по-настоящему добрый, поскольку мы вновь с грузом, который собрали татарстанцы, ПАО «КАМАЗ», оказались в гостях у наших бойцов. Мы привезли средства радиоэлектронной борьбы, колеса и шины, а также частицу души близких людей – письма и посылки от жен, матерей и дочерей военнослужащих», – рассказала Когорина.

Военнослужащие 1232-го мотострелкового полка поблагодарили Альфию Когорину, ПАО «КАМАЗ» и Раиса Татарстана Рустамма Минниханова за оказанную поддержку.

«Спасибо всем, кто помогает нам с первых дней СВО. Мы мужественно будем отстаивать интересы Родины, защищать жителей ЛНР и ДНР. Победа будет за нами!», – сказал один из военнослужащих.