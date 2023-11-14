В зону СВО из Нижнекамска отправились добровольцы и мобилизованные солдаты

Сегодня утром из Нижнекамского военкомата к местам службы отправились восемь мобилизованных военнослужащих, которые находились в очередном краткосрочном отпуске.

Также состоялась отправка команды контрактников из трех человек. Они будут проходить службу в подразделениях ВДВ Западного военного округа, в том числе участвовать в СВО.

К добровольцам с напутственными словами обратились военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков, представители Нижнекамского отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и родственники.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Времена непростые! Недружественные страны в очередной раз пытаются поставить Россию на колени, диктуют свои условия, — отметил военком. — Будущее нашей страны и детей в руках тех, кто сегодня стоит здесь, [зависит] от их умения воевать, стойкости, силы и мужества».

СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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