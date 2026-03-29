В зону СВО из Казани направили автомобили, дроны и спецтехнику

Военнослужащие третьего танкового батальона, батальонов «Алга» и «Тимер», а также бойцы танковых полков №428, №1232, №1233 и №218 получили очередной гуманитарный груз от мэрии Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В поставку вошли три автомобиля, пять кроссовых мотоциклов, шесть турелей, шесть спасательных тележек, квадрокоптеры с тепловизорами и FPV-дроны. Доставку спецоборудования в зону специальной военной операции обеспечил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Он подчеркнул, что каждая такая поездка – это не только передача техники, но и возможность лично встретиться с военнослужащими, понять их потребности и убедиться, что помощь формируется правильно. По его словам, поддержка должна быть адресной, регулярной и ориентированной на реальные запросы подразделений.

Алеев отметил, что 75-я отправка стала частью системной работы, которую мэрия ведет с первых дней спецоперации, и подчеркнул, что Казань неизменно поддерживает своих бойцов. Он добавил, что за этой помощью стоят не только городские структуры и Координационный совет, но и десятки людей, для которых поддержка фронта стала личным делом, а сохранение этой связи позволяет тылу работать как единому механизму.

Перечень груза был сформирован на основе обращений военнослужащих, их семей и командования. В составе 75-й партии также направили квадроцикл, бензиновые и дизельные генераторы, автомобильную систему радиоэлектронной борьбы против беспилотников, усилители и детекторы сигналов дронов, тепловизоры и большое количество радиостанций.

Помимо этого, бойцы получили аккумуляторы, кабели, моторное масло и строительные материалы.

Отправку гуманитарной колонны в среду контролировал мэр Казани Ильсур Метшин. В мэрии уточнили, что город регулярно направляет помощь в зону СВО. Так, в составе 74-й партии, доставленной Булатом Алеевым в декабре прошлого года, военнослужащие получили квадроцикл, генераторы, дроны, радиостанции, комплектующие для беспилотников, ноутбуки, спальные мешки и другие необходимые вещи.

Сбором и распределением гуманитарной помощи занимается Координационный совет гуманитарных организаций, созданный в январе 2025 года. Его возглавляет депутат Казанской городской думы и председатель регионального отделения «Союза десантников» Татарстана Юрий Суворов.

Он сообщил, что ежемесячно в совет поступает более 100 заявок от военных, и благодаря объединению гуманитарных организаций их удается оперативно обрабатывать.

Кроме того, мэрия Казани реализует комплекс мер социальной поддержки для семей участников специальной военной операции. Приоритет предоставляется детям военнослужащих: для них организованы бесплатное двухразовое питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также возможность бесплатного посещения муниципальных музеев, театров и других мероприятий по карте «Батыр». Также предусмотрены путевки в пришкольные и загородные лагеря.