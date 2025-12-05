news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 5 декабря 2025 18:30

В зону СВО доставили гуманитарный груз от организации «За Победу! Казань»

Читайте нас в
Телеграм
В зону СВО доставили гуманитарный груз от организации «За Победу! Казань»

В зону спецоперации доставили три тонны гуманитарной помощи. Инициатором отправки гуманитарного конвоя стала благотворительная организация «За Победу! Казань».

Вклад в сбор гуманитарного груза внесли учебные заведения Казани, частные благотворители, подписчики новостного канала организации и просто неравнодушные жители города, желающие внести свой вклад в Победу.

В день отправки царила особая атмосфера: все цеха и волонтеры работали в ускоренном режиме, чтобы успеть выполнить все задачи в срок. Пошивочный цех дошивал элементы военной экипировки, цех по плетению маскировочных сеток завершал свою работу, а волонтеры на цокольном этаже занимались финальной комплектацией и упаковкой.

В состав гуманитарного груза вошли критически важные позиции: эвакуационные колеса, печки, инструменты, медицинские препараты, сублимированная продукция, маскировочные сети, военная экипировка и многое другое.

Отдельным достижением стала закупка литий-полимерных батарей для приведения в действие трофейного беспилотника «Баба-яга». Средства на эту цель были собраны благодаря пожертвованиям.

Большую роль в погрузке сыграли надежные соратники организации – активисты «Молодой Гвардии Единой России» по РТ и «Волонтерской роты» Боевого братства РТ. Молодые люди оперативно, всего за час, погрузили весь объем помощи в грузовой автомобиль.

Фото предоставлены пресс-службой общественной организации

#гуманитарная помощь #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

4 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025