В зону СВО доставили гуманитарный груз от организации «За Победу! Казань»

В зону спецоперации доставили три тонны гуманитарной помощи. Инициатором отправки гуманитарного конвоя стала благотворительная организация «За Победу! Казань».

Вклад в сбор гуманитарного груза внесли учебные заведения Казани, частные благотворители, подписчики новостного канала организации и просто неравнодушные жители города, желающие внести свой вклад в Победу.

В день отправки царила особая атмосфера: все цеха и волонтеры работали в ускоренном режиме, чтобы успеть выполнить все задачи в срок. Пошивочный цех дошивал элементы военной экипировки, цех по плетению маскировочных сеток завершал свою работу, а волонтеры на цокольном этаже занимались финальной комплектацией и упаковкой.

В состав гуманитарного груза вошли критически важные позиции: эвакуационные колеса, печки, инструменты, медицинские препараты, сублимированная продукция, маскировочные сети, военная экипировка и многое другое.

Отдельным достижением стала закупка литий-полимерных батарей для приведения в действие трофейного беспилотника «Баба-яга». Средства на эту цель были собраны благодаря пожертвованиям.

Большую роль в погрузке сыграли надежные соратники организации – активисты «Молодой Гвардии Единой России» по РТ и «Волонтерской роты» Боевого братства РТ. Молодые люди оперативно, всего за час, погрузили весь объем помощи в грузовой автомобиль.

Фото предоставлены пресс-службой общественной организации