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Руc Тат
СВО 11 октября 2023 09:57

В зону спецоперации для 300 нижнекамских бойцов доставлены именные посылки

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В зону спецоперации для 300 нижнекамских бойцов доставлены именные посылки
Фото: телеграм-канал Айдара Метшина

1232-му полку, в котором служат более 300 бойцов Нижнекамского района, от земляков доставлена очередная партия помощи с именными посылками. С такой просьбой к депутату Госдумы РФ Айдару Метшину обратились семьи участников спецоперации, о чем парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Отдельно за оказанную поддержку Айдар Метшин поблагодарил депутата нижнекамского Горсовета Рафиса Мустафина.

«Считаю необходимым организовать с городом системную поддержку наших бойцов, которые обеспечивают национальные интересы нашей страны в условиях проведения специальной военной операции», — отметил депутат.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).

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#спецоперация
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