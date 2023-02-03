В зону ответственности Южного военного округа вошли четыре новых региона России

Новые регионы России – Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области – вошли в зону ответственности Южного военного округа. Обновленную карту военных округов опубликовало Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ

Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. «В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», – пояснили ТАСС в пресс-службе ЮВО.

Напомним, 30 сентября прошлого года в Кремле с участием Президента Владимира Путина прошла церемония подписания договоров о присоединении к России четырех новых субъектов. Это решение было принято по итогам референдумов, которые проводились в регионах с 23 по 27 сентября.