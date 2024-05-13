В зоне СВО взорвали машину астраханского депутата Харитонова

Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов сообщил в своем Telegram-канале, что в зоне СВО подорвали его автомобиль.

Он сообщил, что сегодня при выполнении очередного задания взорвалась и сгорела дотла его машина.

Он уточнил, что успел спасти документы и личные вещи товарища с позывным Шмель, которые вёз его родным.