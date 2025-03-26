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Происшествия 26 марта 2025 11:12

В зоне СВО погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева

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В зоне СВО погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева
Фото: Социальные сети Анны Прокофьевой

В Белогородкой области, куда пыталась проникнуть украинская армия, при выполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Как сообщает ТАСС, также ранен оператор.

Прокофьева с сентября 2020-го по ноябрь 2022-го работала в испанской редакции агентства Sputnik, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи. Как сообщают РИА Новости, уже после увольнения со Sputnik она возила эту гумпомощь в зону СВО, а позже стала работать с Первым каналом.

#СВО
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