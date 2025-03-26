В зоне СВО погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева

Фото: Социальные сети Анны Прокофьевой

В Белогородкой области, куда пыталась проникнуть украинская армия, при выполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Как сообщает ТАСС, также ранен оператор.

Прокофьева с сентября 2020-го по ноябрь 2022-го работала в испанской редакции агентства Sputnik, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи. Как сообщают РИА Новости, уже после увольнения со Sputnik она возила эту гумпомощь в зону СВО, а позже стала работать с Первым каналом.