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В зоне СВО погиб священнослужитель из Набережных Челнов
Диакон Виталий Калмыков погиб в зоне проведения Специальной военной операции.
Как стало известно «Татар-информу», в зону СВО он ушел добровольцем, но не как священник и не с целью духовного окормления военнослужащих.
В зону боевых действий Виталий Калмыков отбыл еще в 2022 году, там он взял себе позывной Философ. По некоторым данным, с февраля этого года дьякон числился без вести пропавшим.
До подписания контракта Калмыков служил в храме Казанской иконы Божией Матери в Набережных Челнах.
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