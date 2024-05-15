В зоне СВО погиб священнослужитель из Набережных Челнов

Диакон Виталий Калмыков погиб в зоне проведения Специальной военной операции.

Как стало известно «Татар-информу», в зону СВО он ушел добровольцем, но не как священник и не с целью духовного окормления военнослужащих.

Фото: © Соцсети

В зону боевых действий Виталий Калмыков отбыл еще в 2022 году, там он взял себе позывной Философ. По некоторым данным, с февраля этого года дьякон числился без вести пропавшим.

Фото: © Соцсети

До подписания контракта Калмыков служил в храме Казанской иконы Божией Матери в Набережных Челнах.