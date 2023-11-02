В зоне СВО погиб оператор российских дронов, уничтоживший около 20 лодок ВСУ

В зоне СВО погиб оператор FPV-дронов с позывным Мечта, уничтоживший с июля по октябрь 19 лодок на Днепре, а также около 100 военнослужащих ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«У себя в подразделении выполнял и задачи по разведке, и по прикрытию сослуживцев, накрывая минометные расчеты, а также регулярно останавливал попытки ВСУ пересечь Днепр, на его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка 100 военнослужащих», - указано в сообщении.

Отмечается, что в день гибели военнослужащий выполнял задачи в условиях сильных обстрелов, используя дроны, которые вынуждали находиться ближе к линии боевого столкновения. Вместе с ним погиб военнослужащий с позывным Свят, с которым они работали в связке.

По словам собеседника ТАСС, Мечта в ходе СВО был награжден медалью «За отвагу».