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СВО 9 февраля 2025 10:20

В зоне СВО медсестра спасла тяжелораненого бойца от обстрела, накрыв его собой

Ефрейтор Людмила Болилая во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрыла тяжелораненого солдата, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

Находясь на командном пункте, Болилая выбежала на поверхность во время атаки, быстро сориентировалась в сложившейся ситуации. Под огнем противника она начала оказывать первую помощь раненым, также подготовила военнослужащих к эвакуации.

«Людмила Болилая осталась исполнять свой врачебный долг, оказывая помощь тяжелораненому военнослужащему. Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — сообщил источник в Минобороны.

Медсестра спасла жизнь российского бойца, но при этом получила множественные ранения и была отправлена в полевой госпиталь. За проявленный героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование командование представило ее к государственной награде.

#спецоперация #медики #СВО #врачи на СВО
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