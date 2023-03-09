В зоне СВО героически погиб доброволец из Казани, видеооператор Аркадий Орешников

В зоне специальной военной операции героически погиб видеооператор из Казани Аркадий Орешников, отправившийся туда добровольцем.

Аркадий был известным видеографом в столице Татарстана. Сообщается, что погиб он 28 февраля. Как стало известно «Татар-информу», в зоне СВО Орешников был оператором дрона и записывал видеоматериалы для своих подписчиков в социальных сетях.

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Похоронят Аркадия Орешникова в эту субботу 11 марта в похоронном комплексе «Курган» на Мамадышском тракте.