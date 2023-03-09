news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 марта 2023 22:15

В зоне СВО героически погиб доброволец из Казани, видеооператор Аркадий Орешников

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В зоне специальной военной операции героически погиб видеооператор из Казани Аркадий Орешников, отправившийся туда добровольцем.

Аркадий был известным видеографом в столице Татарстана. Сообщается, что погиб он 28 февраля. Как стало известно «Татар-информу», в зоне СВО Орешников был оператором дрона и записывал видеоматериалы для своих подписчиков в социальных сетях.

Фото: © социальные сети

Похоронят Аркадия Орешникова в эту субботу 11 марта в похоронном комплексе «Курган» на Мамадышском тракте.

#спецоперация #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное