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В зоне СВО героически погиб доброволец из Казани, видеооператор Аркадий Орешников
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В зоне специальной военной операции героически погиб видеооператор из Казани Аркадий Орешников, отправившийся туда добровольцем.
Аркадий был известным видеографом в столице Татарстана. Сообщается, что погиб он 28 февраля. Как стало известно «Татар-информу», в зоне СВО Орешников был оператором дрона и записывал видеоматериалы для своих подписчиков в социальных сетях.
Похоронят Аркадия Орешникова в эту субботу 11 марта в похоронном комплексе «Курган» на Мамадышском тракте.
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