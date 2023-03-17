news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В зоне строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска подорвут лед
Скопировать ссылку
news_top_970_100
На реке Каме в Татарстане с 18 по 23 марта проведут подрыв льда для образования майны. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Работы будут проводится в зоне строительства моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов.
Управление просит жителей близлежащих населенных пунктов и рыбаков не выходить на лед на этом участке «для обеспечения безопасности и недопущения несчастных случаев».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2