В зоне строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска подорвут лед

На реке Каме в Татарстане с 18 по 23 марта проведут подрыв льда для образования майны. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Работы будут проводится в зоне строительства моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов.

Управление просит жителей близлежащих населенных пунктов и рыбаков не выходить на лед на этом участке «для обеспечения безопасности и недопущения несчастных случаев».