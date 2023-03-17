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Общество 17 марта 2023 17:33

В зоне строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска подорвут лед

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На реке Каме в Татарстане с 18 по 23 марта проведут подрыв льда для образования майны. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Работы будут проводится в зоне строительства моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов.

Управление просит жителей близлежащих населенных пунктов и рыбаков не выходить на лед на этом участке «для обеспечения безопасности и недопущения несчастных случаев».

#волго-вятскуправтодор #Ледоход
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