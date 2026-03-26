Общество 26 марта 2026 17:05

В зоне .РФ стала доступна регистрация доменов на татарском и других языках народов России

В российской доменной зоне .РФ теперь доступна регистрация адресов сайтов с использованием 26 дополнительных символов кириллицы. Это позволяет регистрировать доменные имена на 18 государственных языках республик РФ, включая татарский, сообщает Координационный центр национального домена сети Интернет.

Таким образом, отныне жители Татарстана могут создавать сайты и адреса электронной почты на родном языке без искажений – так, как это принято на письме и в произношении. Прежде регистрация была возможна только с использованием ограниченного набора символов.

Домен .РФ – крупнейший кириллический домен в мире, здесь зарегистрировано более 780 тыс. имен. Расширение языковой поддержки позволяет сохранять аутентичность названий – от локальных брендов и культурных проектов до государственных и образовательных ресурсов. Проект реализован в рамках Национального плана по реализации целей Международного десятилетия языков коренных народов ООН.

Зарегистрировать домен на татарском языке может любой желающий. Для этого необходимо:

1) проверить выбранное имя через сервис WHOIS;
2) убедиться, что оно не входит в Единый реестр Роскомнадзора и не совпадает с охраняемыми товарными знаками;
3) выбрать аккредитованного регистратора и подать заявку.

Доменное имя должно состоять минимум из двух символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой.

#интернет #татарский язык #Татарский мир
