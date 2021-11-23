«Тимерхан», «Чирем» и «Ураган Сарай»: в Казанском Кремле откроют рестораны и кафе

В историческом здании Присутственных мест Казанского Кремля, находившемся на реставрации с 2017 года, открывается зона общепита. Кофейни, точки фастфуда и рестораны, рассчитанные на посетителей с разным доходом, разместятся на первом этаже некогда административного здания. Среди них будут кафе с роботом-официанткой, разносящей заказы посетителям.

В историческом здании Присутственных мест Казанского Кремля, находившемся на реставрации с 2017 года, открывается зона общепита

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

Здание Присутственных мест – объект культурного наследия федерального значения. Его реставрация ведется с 2017 года. До старта реставрации здесь располагались Центральная избирательная комиссия РТ, Арбитражный суд, дирекция Музея-заповедника «Казанский Кремль», Республиканский благотворительный фонд «Возрождение», Аппарат Президента РТ и другие учреждения и ведомства.

Двухэтажное здание Присутственных мест (губернаторского правления) – самое протяженное строение на территории Казанского Кремля. Это объект культурного наследия федерального значения Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Здание построено во второй половине XVIII – начале XIX века. Когда-то здесь была парадная лестница, ведущая на второй этаж, а перед «судебной палатой» располагался зал «аудиенции» с четырьмя окнами. В здании также имелись «секретная», «секретарская» и множественные комнаты «приказных служителей», в подвальном этаже – сводчатые помещения. Длинный корпус до наших дней имеет два сквозных проезда. Предыдущая реставрация здания Присутственных мест проводилась в 1999-2005 годах по проекту Фариды Забировой и Ляйли Сайфуллиной.

Зона общепита включает заведения, ориентирующиеся на посетителей с разным доходом Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Компания, которая выиграла торги по управлению этим зданием, пригласила нас в этот инвестиционный проект. Мы узнали, как во всем цивилизованном мире существуют исторические места, как они работают – например, в Лувре или в Национальном музее в Лондоне. Там сочетается то, что люди могут ознакомиться со всеми историческими музеями и также, поскольку это занимает продолжительное время, могли бы потом поесть. Я сам был в Лувре: там есть и ресторан, и кофейня, и формат фри-фло (свободный поток) – линия раздачи (как раз то, что мы сделали) с алкогольными напитками, шампанским», – рассказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» один из инвесторов зоны общепита в Казанском Кремле, президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В начале ноября в Присутственных местах уже открылись кафе-музей татарской кухни «Татар» и ресторан «Тимерхан» на 40 человек (3-й подъезд), ресторан «Чирем», также на 40 посетителей (в арке между 3-м и 4-м подъездами), кофейня «Ураган Сарай» на 45 посадочных мест (в 4-м подъезде), а также кафе «Алан-аш» вместимостью 140 гостей (во 2-м подъезде). В последнем, к слову, помогать разносить заказы будет робот-официантка. Цифровой сотруднице в национальном костюме имя еще не придумали, но уже сейчас при заказе через терминал она может приносить его посетителям, «обходя» идущих ей навстречу людей и возвращаясь на запрограммированное место у линии раздачи.

Вскоре во втором подъезде откроется мастерская ремесел, местный kidspace – «Аблый Саблый», где занять руки мелкой моторикой можно будет с 12.00 до 18.00. В первом подъезде разместится информационный центр Музея-заповедника «Казанский Кремль», готовый предоставлять информацию туристам с 8.00 до 20.00. И здесь же, в первом подъезде Присутственных мест, в начале декабря откроется магазин «Бэхетле».

Так пока выглядят помещения первого подъезда Присутственных мест, где разместятся информационный центр Музея-заповедника «Казанский Кремль» и магазин «Бэхетле» Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Сам проект рассчитан на разные слои населения. Мы (кафе “Алан-аш”. – Ред.) – на достаток средний и ниже среднего. Кто-то на средний достаток, кто-то – выше среднего и высокий достаток. “Бэхетле”, насколько я слышал, открывает магазин национальных кулинарных изделий в сувенирном исполнении, чтобы можно было их увозить с собой. У них очень хорошие национальные кулинарные изделия, это будет дополнять нас», – сказал Зуфар Гаязов.

Собеседник отметил, что здание Присутственных мест имеет 18 тысяч квадратных метров, из которых предприятиям общественного питания и сферы услуг предоставили 6 тысяч квадратных метров – третью часть. Будут здесь организованы и вспомогательные помещения, гардероб, туалетные зоны, а также музейное пространство, но это уже на втором этаже, где ремонтно-реставрационные работы еще не завершены.