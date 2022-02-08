В зональном этапе конкурса «Воспитатель года» примут участие 107 педагогов Татарстана

В Татарстане с 10 февраля по 2 марта пройдет зональный этап республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года». В нем примут участие 107 педагогов детских садов республики – победители и призеры муниципальных этапов конкурса, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Конкурс пройдет на площадках дошкольных образовательных организаций Агрызского, Альметьевского, Арского, Буинского, Мамадышского, Черемшанского, Чистопольского, Ютазинского районов, а также Казани и Набережных Челнов», – отметили в министерстве.

Зональный этап конкурса включает два мероприятия – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». По их результатам будут определены 20 участников финала, который состоится в марте.

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов дошкольного образования, а также на распространение передового опыта.