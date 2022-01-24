В ЖКХ Нижнекамска озвучили самые частые жалобы горожан

Нижнекамцы чаще всего жалуются в службу 072 и систему «Открытый Нижнекамск» на уличное освещение, электроснабжение, отопление, несоответствие температуры горячей воды нормативу и неисправность сетей канализации. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник отдела службы учета претензий граждан Лилия Сафина.

«Работа с проблемными заявками обсуждается еженедельно, по вторникам, на общей городской планерке в исполнительном комитете. В результате осуществляется надзор за работой управляющих компаний, подрядных и ресурсно-снабжающих организаций», — отметила докладчик.

Информационная система «Открытый Нижнекамск» функционирует на базе колл-центра 072 с 2015 года. Она принимает и обрабатывает заявки от жителей Нижнекамска в сфере ЖКХ. За это время поступило более 380 тысяч обращений от жителей. Качество выполнения заявок составило 99%.

В системе на сегодня зарегистрировано 1204 многоквартирных домов в городе и сельских поселениях, загружено более 118 835 лицевых счетов. Для отработки заявок задействованы 52 обслуживающие организации.

Всего за 2021 год от жителей Нижнекамска поступило более 60 тыс. заявок. По сравнению с прошлым годом, горожане стали реже жаловаться на проблемы с освещением. По остальным пунктам число заявок выросло.