В структуре ЖКХ Нижнекамска назначен новый руководитель

Новым начальником МУП «Комплексного предприятия благоустройства Нижнекамска» назначен Рафаэль Демидов. На деловом понедельнике его представил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Прошу любить и жаловать. Имеет хороший опыт работы. Работали вместе. Он был руководителем исполкома Муслюмовского района. Я надеюсь, Рафаэль Тимофеевич, то, что мы вместе с вами работали, поможет в Нижнекамске навести порядок, особенно в работе благоустройства», — выразил надежду руководитель.

«Самое главное, вычистить снег, который мы накопили за три дня», — поставил первоочередную задачу руководитель исполкома.

Максим Санков, ране занимавший эту должность, перешел работать в команду Радмира Беляева в Менделеевский район.