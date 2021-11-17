В казанском ЖК «Сандугач» достроили 108-квартирный соципотечный дом

Многоэтажный жилой дом, который по программе социальной ипотеки возводят в казанском жилом районе «Салават Купере», прошел итоговую проверку Госстройнадзора РТ и получил заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте Татарстана.

«Госжилфонд продолжает активную застройку нового жилого комплекса „Сандугач“, расположенного во втором квартале района „Салават Купере“ Казани. На днях здесь успешно прошел итоговую проверку Госстройнадзора РТ и получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) 108-квартирный соципотечный дом №2-3-2. В настоящее время готовится обращение на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — сказано в сообщении фонда.

Отмечается, что в новостройке десять этажей, общая площадь квартир в ней (54 однокомнатных, 45 двухкомнатных и девяти трехкомнатных) составляет 5 тыс. кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

«ЖК „Сандугач“ включает в себя 18 жилых домов в общей сложности на 1716 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2021–2022 годах. Концепция застройки нового жилого комплекса была сформирована с учетом мнений граждан. Именно они в проведенных нами опросах в соцсетях выбрали желаемую высотность домов — до десяти этажей», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Марата Зарипова.

Кроме того, он отметил, что в комплексе будут оборудованы «дворы без машин», а внутри самих дворов разместятся игровая, спортивная, зеленая зоны и другие места отдыха, учитывающие потребности жильцов всех возрастов. Шумные зоны отдыха будут вынесены за пределы дворов на пешеходный бульвар длиной 400 метров.

Инвестиционный план Госжилфонда на текущий год предполагает строительство в городах и районах республики 5159 квартир на 280 тыс. кв. метров.