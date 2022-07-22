В ЖК «Салават Купере» открылась новая детская поликлиника

пресс-служба Минздрава РТ

Новая детская поликлиника открыла свои двери для маленьких пациентов сегодня в ЖК «Салават Купере». Медучреждение расположено на первом этаже дома №3б по улице Наиля Юсупова.

Это первое учреждение здравоохранения, отрытое во второй части строящегося жилого района «Салават Купере». В смену здесь планируется принимать до 125 детей.

Фото: © пресс-служба горздрава Казани

Как отметил на мероприятии глава Минздрава РТ Марат Садыков, новая поликлиника очень функциональная и удобная, для детей есть игровые залы, из которых малыши порой даже не хотят уходить домой. Кроме того, Садыков подчеркнул, что жилой комплекс «Салават Купере» – это быстро развивающийся и растущий микрорайон.

«Для комфортного проживания нужна инфраструктура. Здесь будет построена еще одна поликлиника, площадью 8,5 тыс. квадратных метров. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену – это 500 взрослых и 250 детей», – рассказал глава Минздрава республики.

Фото: © пресс-служба горздрава Казани

В поликлинике работают два педиатрических участка, лаборатория с забором биоматериала. Для пациентов с признаками инфекционных заболеваний есть отдельный фильтр, а также функционирует пункт выдачи бесплатного молочного питания.

