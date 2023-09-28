В ЖК Dolce Vita 50% первоначального взноса за квартиру оплачивает застройщик

Для тех, кто решил купить квартиру, но кому не хватает на первоначальный взнос, застройщик Dolce Vita запускает акцию до конца сентября — 50% от первоначального взноса оплачивает застройщик.

Банк России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых, и сразу же был увеличен размер первого взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15 до 20%.

В таких условиях специализированный застройщик Dolce Vita предлагает покупателям квартир выгодные условия — оплату 50% от первоначального взноса в день сделки. Сумма будет внесена застройщиком в день сделки, а после включена в стоимость ипотеки.

Цены на новостройки постоянно растут, поэтому важно успеть забронировать квартиру уже сегодня, в период акционного предложения по субсидированию первоначальному взносу от застройщика и выгодной стоимости квадратного метра в 115 тыс. рублей.

Срок сдачи первой очереди жилого комплекса комфортного проживания Dolce Vita состоится в IV квартале 2023 года. Уютный, экологически чистый район с квартирами, соответствующими самым высоким требованиям городского жителя: панорамное остекление, развитая инфраструктура собственные котельные и ключевая вода.

Жилой комплекс комфортного проживания Dolce Vita — это воплощение многолетнего опыта строительства и шаг в сторону современного комфортабельного жилья вблизи крупных городов. Малоэтажное строительство (дома в три и пять этажей), благоустроенные дворы, развитая инфраструктура в пяти минутах от Иннополиса и в 20 минутах от Казани.





Узнайте больше, позвонив по телефону: 8 (843) 215-51-25.

Стоимость квартир.

Однокомнатная квартира (41,1 кв. метра) от 4 724 200 рублей (ипотечный платеж от 20 286 рублей в месяц сроком на 30 лет — процентная ставка от 5%). Подробности уточняйте по телефону: 8 (843) 215-51-25.

Двухкомнатная квартира (51,5 кв. метра) от 5 923 650 рублей (ипотечный платеж от 24 746 рублей в месяц сроком на 30 лет — процентная ставка от 5%). Подробности уточняйте по телефону: 8 (843) 215-51-25.

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ИНН 1683010116

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