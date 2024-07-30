В ЖК «Царево» закрыли кафе из-за сальмонеллеза у посетителя

Посетитель семейного кафе «Василек», расположенного в селе Новое Шигалеево ЖК «Царево» Пестречинского района, заразился сальмонеллезом. Заведение закрыли на 30 суток. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ответ на зарегистрированный случай Лаишевский территориальный отдел принял меры и провел эпидемиологическое расследование в отношении предпринимателя Матюшенко А.А, которому принадлежит заведение.

«В ходе расследования санитарные врачи выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: при отсутствии условий для приготовления блюд использовалось сырье, не соблюдалась поточность технологических процессов, то есть обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах», – рассказали в ведомстве.

К тому же в заведении были нарушены требования к санитарно-техническому и санитарно-гигиеническому содержанию помещений и условия хранения продуктов.

В кафе нашли 62 килограмма пищевой продукции без маркировки и сопроводительных документов.

В отношении предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, сейчас кафе опечатано.

«По материалам Лаишевского отдела Управления, судом принято решение о запрете деятельности кафе сроком на 30 суток», – заключили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.