В жизни должно быть место удивительному: об НЛО глазами скептика

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Искусственный интеллект ищет внеземной разум

Какие только итоги не подводят в конце уходящего года рейтинговые агентства, журналисты, социологи… Начиная со «слова года», которым по версии Института русского языка им. А. С. Пушкина и портала «Грамота.ру» нынче стала «нейросеть», и заканчивая «превалирующим в 2023 году чувством в обществе». Таким оказалась, как определило интернет-издание «Лайфхакер», ностальгия.

Не обошли стороной «специалисты по итогам года» и тему НЛО. Действительно, о чем же еще напомнить своим зрителям, читателям, пользователям, слушателям в преддверии такого чудоемкого события, как новогодний праздник? Конечно, о неопознанных летающих объектах – загадочных, необъяснимых, неуловимых, вызывающих нешуточные споры уфологов и просто любопытствующей публики.

И надо признать: уходящий год внес достойный вклад в сокровищницу всемирной энэлонианы (да простят меня читатели за этот неологизм, надеюсь, «словом-2024» он не станет). Среди основных событий, имеющих отношение к НЛО и инопланетянам, – известие в феврале о том, что организация «Институт SETI», которая была создана в 1985 году в Калифорнии (США) для поисков внеземного разума, учитывая рост числа сообщений об НЛО, объявила о начале использования в этих целях искусственного интеллекта. Так что ждем в этом направлении настоящего прорыва. Встреча с инопланетным разумом не за горами!

В том же феврале в течение нескольких дней, если помните, над территорией США и Канады были сбиты сразу аж четыре бороздящих североамериканское небо до этого неопознанных тела. Позднее оказалось, что один из них – банальный китайский, по утверждению американцев, шар-шпион, а по объяснению самих китайцев – метеорологический зонд. А вот по поводу трех других сбитых объектов глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк в ответ на вопрос журналистов об их внеземном происхождении уклончиво заявил, что, мол, контрразведка над этим работает, а сам он никакую ситуацию не исключает… После этого все конкретности о пораженных НЛО были наглухо засекречены.

В марте американские астрофизики Абрахам Лоэб и Симон Фитцпатрик выдвинули гипотезу о том, что сигарообразный объект, замеченный в 2017 году в Солнечной системе, мог быть материнским кораблем пришельцев, который регулярно направляет для исследования Земли специальные зонды. Их-то мы и фиксируем как НЛО.

Но все эти случаи затмило сообщение из Мексики, где в местном парламенте прошли слушания по НЛО, во время которых известный журналист-уфолог Хайме Мауссан показал изумленным депутатам и своим коллегам-журналистам мумии пришельцев. Останкам около тысячи лет, и найдены они в пещере на перуанском плато Наска. ДНК-анализ якобы показал их инопланетное происхождение. Всего мумий, по словам журналиста, оказалось четырнадцать.

В Мексике журналист-уфолог Хайме Мауссан показал изумленным депутатам и своим коллегам-журналистам мумии пришельцев Фото: стоп-кадр видео

В России НЛО есть где разгуляться

Это только самые громкие из сообщений об НЛО и пришельцах из десятков, даже сотен, зафиксированных в прошедшем году на планете. И не надо думать, что летающие тарелки, сигары, шары и прочая неопознанная атрибутика полюбила только Америку. Воздушные феномены с поразительной регулярностью визуализируются на всех континентах. Особенно много их в Китае, что объяснимо – здесь их есть кому фиксировать, народу-то под полтора миллиарда. В отличие от России с ее необозримыми просторами – у нас НЛО есть где разгуляться. Но и мы не лыком шиты – пусть нас числом поменее, но бдительные соотечественники тоже не оставляют подобные случаи без контроля.

В том же богатом на НЛО феврале, например, видеоподтверждение необъяснимого воздушного явления было получено в Ленинградской области. Любители наблюдений за северным сиянием 11 и 12 февраля регистрировали странный светлый объект, который плавно передвигался над горизонтом сначала в одну, затем в другую сторону. 13 февраля забеспокоились уже военные. Над райцентром Лодейное Поле, где плавал «светлячок», даже закрыли на время воздушное пространство. Подняли в небо истребитель-перехватчик. Однако ничего опасного не обнаружили. Констатировали, что это какое-то природное явление, что-то, мол, с климатом. Конкретных объяснений атмосферному феномену не нашли.

На борту самолета обошлось без паники

А теперь переберемся поближе к родным пенатам. НЛО в последние годы, по сообщениям СМИ, много раз видели над Казанью, в Набережных Челнах, а также в Зеленодольском, Нижнекамском, Тетюшском, Агрызском, Верхнеуслонском, Атнинском, Спасском, Заинском, Бугульминском, Пестречинском и ряде других районов.

Вот лишь одна из историй. В августе 2021 года рядом с Казанью пилоты и пассажиры набравшего 9-километровую высоту самолета наблюдали яркий белый шар. Командир лайнера связался с землей, оттуда сообщили: «Ничего в небе нет, все чисто». То есть объект аппаратурой не улавливался. Пилоты же настаивали, что они его видят. НЛО то приближался к авиалайнеру, то удалялся. Через несколько минут он исчез. Пассажиры тоже визуально фиксировали его, пытались сфотографировать. Но изображение получалось почему-то размытым, нечетким. Шар не имел каких-то выступающих частей, иллюминаторов, опознавательных знаков. Стюардесса Тамара Левнюк отметила, что ни на один земной аппарат объект похож не был. Пилот с 24-летним стажем Сергей Твердяков признался, что с подобным никогда не сталкивался. «Угрозы со стороны объекта не было. Ближе полукилометра к борту он не подлетал. Обошлось без паники», – пояснил он.

НЛО в последние годы, по сообщениям СМИ, много раз видели над Казанью, в Набережных Челнах, а также в ряде районов Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обо всех встречах с НЛО в Татарстане рассказать просто нет возможности. Сообщения о паранормальных явлениях систематизирует общественная научно-исследовательская организация «Казань – Космопоиск», руководит которой Мария Петрова. Как она нам сообщила, организация существует уже более двадцати лет. За это время ею собраны десятки случаев визуальной фиксации неопознанных аномалий на территории республики. Обо всех интересных фактах сообщается в Москву, в головную организацию «Космопоиск», где они обобщаются и анализируются. Представители «Космопоиска» участвуют в экспедициях в аномальные зоны, в исследованиях достойных внимания явлений, издают соответствующую литературу и приглашают к сотрудничеству всех желающих.

Семь раз проверь, потом утверждай!

Конечно, если вы столкнулись с НЛО, это совсем не значит, что вы стали очевидцем явления, связанного с инопланетянами, внеземным разумом или технологиями из других галактик. Неопознанный объект, он и есть неопознанный. Пока. Если ученые, специалисты всерьез берутся за непонятное явление, как правило, выясняется вполне земная его природа. Неопознанный летающий объект оказывается, например, сброшенной при взлете деталью космического аппарата, шаровой молнией, болидом, аэростатом, зондом метеорологов, игрой света, атмосферным явлением (северным сиянием), фонарем на стреле работающего строительного крана, оптической иллюзией, попросту миражом, даже галлюцинацией, если уж совсем не выдумкой «очевидца» НЛО. Не исключена и искусная имитация, пририсовать какой-то аппарат к небу – дело нескольких минут.

А как же быть с такими явными фактами, как те же мумии инопланетян, которые Хайме Мауссан демонстрировал не кому-нибудь, а серьезным политикам, представителям СМИ в мексиканском парламенте? Конечно, эта история вызвала активные отклики и у специалистов, и в интернете. Но в подавляющем большинстве высказывались скептики. Очень уж походили останки «пришельцев» на обыкновенные поделки школьников. К тому же оказалось, что Мауссан не первый раз дурачит публику такими «фокусами». Министр культуры Перу высказала недоумение: как такие ценные артефакты были вывезены из страны без соответствующих тщательных проверок? И почему к их исследованию не допущены перуанские ученые? В общем, вопросы, вопросы…

Безусловно, какая-то часть НЛО так и остается необъяснимой. Но это опять-таки не говорит о том, что они имеют отношение к «пришельцам». Просто у ученых до них руки не дошли или современная наука пока не в состоянии «раскрыть такие дела».

В Высокогорском районе мы с соседом по даче обнаружили странный круг на схватившейся льдом речке Илеть Фото: © Александр Латышев

Таинственный круг на льду таежной реки

Признаюсь, в отношении НЛО я скептик. И когда в нескольких километрах от пограничной с Марий Эл деревни в Высокогорском районе, где у меня дача, мы с соседом обнаружили на схватившейся первым льдом таежной речке Илеть странный круг (на фото), сразу стали искать причины его появления. Место это безлюдное, любителей покататься на коньках здесь отродясь не бывало. Версия соседа «об инопланетянах» была после «таежной дискуссии» отклонена.

Вернувшись домой, я залез в интернет, где и нашел причину этого непонятного явления, которое, оказывается, ранее наблюдали в разных районах планеты, в том числе и в России. Когда поверхность воды в быстрой реке начинает покрываться льдом, она замерзает не везде одновременно. В местах водоворотов в заливах образуются вращающиеся круги, которые припаиваются к основному льду позже, оставляя вот такие идеальной формы геометрические фигуры.

Два других случая встречи с НЛО объяснить все же не могу. В солнечный безветренный день супруга, которая копала на огороде грядку, окликнула меня, показывая рукой на небо. Там на высоте примерно два километра на фоне темных кучевых облаков с севера на юг летело что-то похожее на бесформенный, раздерганный кусок ваты. Бежать за айфоном, чтобы сделать фото, было поздно – скорость у НЛО была приличной. Через какое-то время плавное движение прекратилось, НЛО резко свернул в сторону и исчез за горизонтом. Мы потерялись в догадках, что это было.

Марийская тайга в этом отношении вообще уникальное место. НЛО много раз наблюдали, например, над Красным Стекловаром – поселением, которое по прямой от нас километрах в пятнадцати. А чего стоит сакральная для марийцев гора Карман Курык в Моркинском районе Марий Эл, который граничит с нашим Высокогорским. Местные жители рассказывали и о ярких шарах над горой, и об огненных столбах, и о посадке на гору сигарообразного аппарата.

А ведь Карман Курык находится от высокогорской деревни Гари всего в 26 километрах. Удивительно ли, что год назад летней ночью над тайгой в районе горы мы заметили ярко-желтое пятно, которое медленно дрейфовало то в одну, то в другую сторону. Удалось снять его на камеру айпада. При максимальном увеличении пятно похоже на диск с конусом в верхней части. Минут через пятнадцать диск неожиданно пошел на снижение и исчез. Объяснить природу этого явления тоже не берусь. А вот как появляются слухи об НЛО, продемонстрировать могу.

«Если ученые, специалисты всерьез берутся за непонятное явление, как правило, выясняется вполне земная его природа» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас тут бывает всякое…»

Много лет назад мы собрались коллективом за грибами в марийскую тайгу, в район того самого Красного Стекловара, который называют столицей любителей «тихой охоты» трех республик. Выехали на «буханке» очень рано, в три часа ночи, чтобы успеть в грибные места первыми. Дорогу знали только до большого села Дубъязы. А там, мол, война план покажет. Не показала… От Дубъяз наугад через поля добрались до какой-то деревушки. Только начало светать. Остановились на взгорье, деревенская улица вела вниз, к журчащей речке. Куда дальше ехать, не знаем. Вышли из «буханки» – я в зеленой куртке и коллега Александр в красном спортивном костюме. Надеялись увидеть кого-то из местных. Между прочим, рост у коллеги – под два метра. В отличие от моего – метр семьдесят.

Стоим, на улице никого. Вдруг замечаем, как снизу, от речки к нам поднимается мужичок в фуфайке. Видно, что еще не протрезвел – старательно хватается за изгородь, чтобы не упасть. Мы ждем. Недалеко от нас мужичок останавливается, поднимает голову… И широко раскрывает глаза, ничего не понимая. Улица, по которой он ходит всю жизнь, дополнена чем-то пугающим. В предрассветных сумерках перед ним – высоченная фигура в красном и маленькая – в зеленом. Александр достал из кармана свой чугунок и пальцем подозвал мужика. Тот боком-боком осторожно приблизился к нам.

«Слышь, как проехать к Стекловару? – спросил его коллега. – Может, сюда?» – показал он на дорогу вправо. «Ага», – согласился местный. «Или сюда?» – там дорога влево. «Ага», – снова согласился мужик. Ну все как в фильме «Бриллиантовая рука»! «Понятно, шагай дальше», – милостиво простился с мужиком Александр, и тот, опасливо оглядываясь, исчез в умирающих сумерках. На наше счастье, к речке шла женщина с ведрами. Охотно показала нам верный путь, и мы уехали.

Прошло два года. У меня появилась дача, как случайно оказалось, в деревне, соседней с той, где мы искали дорогу. Как-то выхожу на улицу и вижу трех местных мужиков, что-то оживленно обсуждающих. Невольно прислушиваюсь. «Да нет, Ахмет врать не будет, вы же его знаете, – рассказывает один. – Двоих он возле деревни той ночью встретил. Красный пришелец был три метра ростом, а зеленый – с метр. Рядом их взлетный аппарат стоял. Ну, народ они серьезный – поговорили с Ахметом, как, мол тут живете. Не тронули его, отпустили с миром. А ты мне: про НЛО все врут, такого не бывает… У нас тут всякое бывает».

Я не стал разочаровывать односельчан, вспоминая ту поездку за грибами. Все-таки в жизни должно быть место удивительному. В том числе и неопознанным летающим объектам.