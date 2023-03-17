В животноводческий комплекс Елабужского района завезли племенных нетелей из Дании

В Елабужский район Татарстана, в животноводческий комплекс «Мир», завезли первую партию племенных нетелей породы джерси из Дании, всего 79 голов. В этом году предприятие пополнится на 1 100 голов нетелей этой породы, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

Молоко этих коров ценится за высокое содержание белков и жиров и используется в производстве сыров и сырной продукции. 17 марта привезут еще более 80 голов, через 2 недели – 200, затем ежемесячно – по 200 голов

«Данный животноводческий комплекс — один из крупных инвесторов в Елабужском районе. Сегодня в новом животноводческом комплексе содержится 2 332 головы крупного рогатого скота, из них 1 295 — это дойные коровы. Технологии, используемые в хозяйстве, позволяют минимизировать расходы на одно скотоместо до 150 тыс. рублей и сократить срок окупаемости проекта», — поделился с «Татар-информом» глава Елабужского района Рустем Нуриев.

На данный момент введены 2-я и 3-я очередь животноводческого комплекса на 1,7 тыс. голов. Также завершается строительство зерносушильного комплекса и пяти телятников. Сумма инвестиций животноводческого комплекса с момента начала работы в Елабужском районе составила более 1 млрд рублей.

По словам руководителя муниципального образования, сегодня животноводы Елабужского района вышли на уровень надоя 90 тонн молока в сутки. Это на 24 тонны больше уровня прошлого года. Продуктивность дойного стада составляет 28 кг. Елабужский район занимает 4-е место в республиканской сводке по молоку.

«Такой результат был достигнут как раз благодаря ООО „Мир“, который ежедневно производит более 42 тонн молока при средней продуктивности коров 31 кг. Также необходимо отметить ЗАО АФ „Новый Юраш“, которые ежедневно надаивают более 18,5 тонны молока, ООО „Светлая долина“ — 7,3 тонны, КФХ Ахметзянов Ф. Г. — 6,8 тонны», — пояснил Нуриев.