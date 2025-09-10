В Зиреклинском лицее Новошешминского района открыли агротехнологические классы

В Зиреклинском лицее Новошешминского района сегодня открыли современные агротехнологические классы. Проект реализуется по федеральной программе «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Агротехклассы – это инвестиция в молодое поколение, которое завтра станет опорой сельского хозяйства, будет внедрять новые решения и укреплять продовольственную безопасность республики и страны», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

Учащиеся лицея с 8 по 11 классы будут углубленно изучать профильные предметы по направлению «Генетика и селекция растений». Полученные знания они смогут сразу применить на практике благодаря четырехстороннему соглашению о сотрудничестве между Зиреклинским лицеем, аграрным университетом, сельхозтехникумом и агрохолдингом «Чистополье».

Первыми участниками этой программы стали 27 школьников, которые уже приступили к занятиям.

В создание агротехклассов инвестор вложил 6,3 млн рублей. Современным оборудованием оснащены кабинеты химии, физики, математики и биологии.

Всего в Татарстане в этом году планируется создание 20 агротехклассов, в которых будут обучаться 550 школьников.