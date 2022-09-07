В зимних играх Специальной Олимпиады России поучаствуют более 400 спортсменов из РТ

В Казани в январе пройдут зимние игры Специальной Олимпиады. Они включат в себя соревнования по восьми видам спорта. К участию в них сейчас готовятся порядка 400 спортсменов из Татарстана. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала председатель Татарстанского регионального отделения Специальной Олимпиады России Лариса Парфенова.

«Игры Специальной Олимпиады России будут поделены на зимние и летние. От Татарстана заявились более 400 спортсменов из Татарстана. Подчеркну, что игры открытые, на ней точно будут представители стран ближнего зарубежья, всего ожидаем порядка 2 тыс. участников», - пояснила Парфенова.

Напомним, что эти игры призваны заменить Всемирные игры Специальной Олимпиады, которые должны были пройти в Казани в начале следующего года, однако были перенесены организаторами.