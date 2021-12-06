В зимний сезон в Казани пройдут 36 спортивно-массовых мероприятий по 10 видам спорта

В предстоящем зимнем сезоне Казань станет площадкой для проведения 36 спортивно-массовых мероприятий по 10 видам спорта. Все события пройдут с соблюдением жестких антиковидных мер, для входа на спортивные объекты потребуется QR-код о вакцинации. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал глава Комитета физкультуры и спорта Казани Альберт Салихов.

Он отметил, что в 2021 году состоялось знаковое событие для города — завершается создание лыжно-биатлонного комплекса международного уровня в поселке Мирный.

«Данный комплекс рассчитан как на профессиональных спортсменов, так и для любителей лыжных прогулок. Здесь есть первая в городе лыжно-биатлонная трасса международного уровня, на которой смогут проходить подготовку спортсмены городского и республиканского уровней, в том числе ведущие спортсмены сборной страны», — рассказал Салихов.

По его словам, в предстоящий зимний сезон для казанцев организуют работу 13 лыжных баз с прокатом более 1,5 тыс. пар лыж. Испытать их можно будет на площадках восьми лыжных трасс в парке Победы, на стадионе «Локомотив», в Горкинско-Ометьевском лесу, в поселках Дербышки и Мирный и других локациях по всему городу.

Наравне с лыжными видами спорта популярностью у горожан пользуются и места массового катания на коньках — ледовые арены и дворцы.

«Для жителей Казани будут работать более 20 катков. В пунктах проката будут доступны более 3 тыс. пар коньков. В связи с риском распространения коронавируса, допуск на все спортивные объекты будет только при наличии QR-кода», — пояснил Альберт Салихов.

Он также добавил, что еще в середине ноября стартовали работы по заливке хоккейных коробок города, но основной этап стартует с сегодняшнего дня — в планы вмешалась теплая погода.

«Если в прошлом году у нас функционировали 78 хоккейных коробок, то в предстоящем зимнем сезоне их число вырастет до 82», — отметил докладчик.

Кроме того, в предстоящий зимний сезон в городе будут работать трамплины для любителей сноуборда.

«Всего же в предстоящий сезон запланировано проведение 36 спортивно-массовых мероприятий по 10 видам спорта. Ожидается, что в них примут участие свыше 35 тыс. человек. Самым массовым событием станет проведение „Лыжни России“ 12 февраля», — заключил Альберт Салихов.

В татарстанской столице появилось большое количество возможностей для любителей зимних видов спорта, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Расширяются возможности, их палитра и география, мы прирастаем новыми объектами. Пандемия вносит свои коррективы, поэтому вход на спортивные объекты организован по QR-кодам», — подытожил казанский градоначальник.