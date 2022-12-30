В зимние каникулы в мечетях Татарстана проведут познавательные курсы для детей

В татарстанских мечетях в дни зимних каникул проводятся духовно-оздоровительные мероприятия для школьников. В 2023 году курсы будут посвящены объявленному в республике Году национальных культур и традиций. Для детей подготовили образовательную и досуговую программу, которая продлится с 28 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

На занятиях ребята не только познакомятся с исламскими науками – такими, как акыда, исламское право, история пророков, арабский язык, изучение Корана и другие, но и получат нравственное воспитание, углубят ранее полученные знания.

Для мальчиков и девочек занятия будут проводиться отдельно и с учетом возраста ребят. В свободное от учебы время для детей и подростков представители мухтасибата и сотрудники мечетей организуют различные мастер-классы, творческие конкурсы.

Найти адреса мечетей и уточнить детали можно на сайте ДУМ РТ.