В зимние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут более 4,2 тыс. детей

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В зимние каникулы в 64 оздоровительных организациях, расположенных в 21 районе Татарстана, отдохнут более 4,2 тыс. детей. Также будут работать почти 70 пришкольных лагерей с охватом почти 2,5 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Помимо этого, с 28 декабря запланирована смена в новом лагере „Ак Барс“ в Крыму. Там отдохнут студенты и лидеры крупных молодежных объединений, которые наиболее активно проявили себя в течение года», — добавил глава Минмолодежи.

В детских лагерях будут проходить смены по творческому, гражданско-патриотическому, спортивно-оздоровительному и туристско-краеведческому направлениям.

Все подробные данные размещены на сайте Республиканского центра «Лето». Также работает горячая линия по телефону: 8 (843) 207-28-73.