В зимние каникулы автоинспекторы Казани будут усиленно следить за юными нарушителями ПДД

По данным ГИБДД, с начала года в Казани произошло 133 аварии, в которых погибли три ребенка, еще 138 получили различные травмы. Около пятой части от общего числа аварий с детьми произошли по неосторожности самих детей: они переходят дорогу не по зебре или внезапно выскочив из-за какого-нибудь предмета.

В свою очередь, водители при ДТП с детьми чаще всего не соблюдали безопасную дистанцию и не пропускали детей на дороге – по этим причинам произошло более 30% подобных аварий.

В новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января, дети будут больше времени проводить на улице и в транспорте. В связи с этим в эти праздничные дни сотрудники ГИБДД будут особенно усиленно следить за безопасностью юных участников движения и выявлять детей-нарушителей ПДД.

В преддверии каникул автоинспекторы традиционно проводят лекции и беседы по БДД, напоминая детям об основных правилах безопасности на дороге зимой. В Казани также пройдет рейд на водителей, которые неправильно перевозят детей в салоне авто.

Городская Госавтоинспекция призывает водителей быть особо осторожными и внимательными зимой при ухудшении погодных условий. Пешеходы должны переходить дорогу только по зебре, убедившись, что все машины их пропускают.