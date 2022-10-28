Аэропорт Казани рассказал о новых рейсах в зимнем расписании

Международный аэропорт «Казань» переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать с 30 октября по 25 марта. В этот период запланировано открытие новых внутрироссийских и зарубежных рейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Сезон откроет новый зарубежный партнер аэропорта Казани – авиакомпания из Армении, которая 8 ноября приступит к выполнению рейсов в Ереван по вторникам», – говорится в сообщении.

Арабская авиакомпания, помимо пяти еженедельных вылетов в Шарджу, планирует выполнять пять вылетов в неделю по новому маршруту – из Казани в Абу-Даби.

Два других перевозчика этой зимой будут осуществлять полеты в Дубай. При этом один из них увеличит частоту рейсов до семи в неделю, то есть вылеты будут ежедневными.

Кроме того, татарстанцы смогут летать в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх по два раза в неделю, турецкую Анталью и на Гоа. Более того, значительно возрастет число вылетов в Стамбул. Продолжится также начатая в сентябре этого года полетная программа регулярных рейсов в Белград.

«Можно отметить существенный рост числа планируемых вылетов в страны СНГ как по большинству ранее выполняемых направлений, так и возобновление полетов в Алматы и Астану», – отметили в пресс-службе.

Зимний сезон внутренних авиаперевозок откроется рейсами в Новокузнецк и Иркутск. Будут представлены рейсы в Грозный, Махачкалу, Тобольск, Псков, Оренбург, Горно-Алтайск, Саранск, Пермь, Мурманск, Кемерово, Нижневаровск, Сургут, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Барнаул, Новый Уренгой, Магнитогорск, Ярославль, Петрозаводск, Астрахань, а также Красноярск (с промежуточной посадкой в Кемерове), Тюмень (с посадкой в Мурманске), Волгоград (с посадкой в Самаре), Омск (с посадкой в Барнауле).

В начале следующего года откроются новые рейсы в Минеральные Воды и Салехард.

Продолжится выполнение традиционно популярных маршрутов Казань – Санкт-Петербург и Казань – Москва. При этом в среднем в Москву будет выполняться более 18 рейсов в день.

Отличительная особенность предстоящего осенне-зимнего периода казанского аэропорта – существенный рост числа рейсов в Сочи.