В зимней смене «Созвездие - Йолдызлык» участвуют дети из 16 районов РТ

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В Молодежном центре «Волга» проходит зимняя творческая смена «Созвездие — Йолдызлык», где принимают участие 180 детей из числа лауреатов и победителей фестиваля. Они представляют 16 районов Татарстана.

«Мы продолжаем организовывать творческие смены для талантливых детей Татарстана. Такие сборы становятся большим стимулом для ребят к дальнейшему творческому развитию и раскрытию своего таланта», — отметил генеральный продюсер фестиваля «Созвездие — Йолдызлык», лауреат премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов.

Он отметил, что в Год защитника Отечества особое внимание в программе смены и самого фестиваля уделяется мероприятиям, направленным на патриотическое воспитание. Задачи смены соответствуют целям национального проекта «Образование».

Участники смены посещают творческие встречи и мастер-классы известных деятелей искусства, готовят праздничные концерты, где представляют свои новые номера в вокале, хореографии и конферансе. Спикерами выступают заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, профессор Казанского государственного института культуры, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Раиля Гарипова, заслуженный артист РТ, артист театра «Созвездие — Йолдызлык» Денис Крутовских и другие почетные гости.

«Здесь мы раскрываем свои таланты. Я очень рада, что я попала на эту смену. Участвуем в мероприятиях, викторинах и гуляем на свежем воздухе. Стеснение и волнение перед выступлением сразу пропадает. Так, например, вчера участвовали в вечернем мероприятии «Истории в лицах». Мы узнали интересные факты про Габдуллу Тукая, Корнея Чуковского, Валерия Харламова. А я сыграла роль сыщика из Бременских музыкантов. Смогла показать свои вокальные данные и актерское мастерство», – отметила одна из участниц смены, представитель вокального ансамбля «Капель» из Набережных Челнов Таисия Чернильцина.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.