В зимнее расписание аэропорта Казани вошли новые международные и внутренние рейсы

Аэропорт Казани перешел на зимнее расписание полетов, которое включает новые международные и внутренние рейсы. Авиаперевозки по зимнему расписанию будут выполняться до 26 марта 2022 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Среди международных рейсов татарстанцам будут доступны регулярные и чартерные полеты на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, самолеты будут летать по направлениям в Шарджу и Дубай.

Рейсы в Минск этой зимой запланированы дважды в неделю. Более того, проводится работа над увеличением числа вылетов в Будапешт.

Трансатлантические рейсы до конца марта представлены полетными программами в Доминикану — города Ла-Романа и недавно открытый Пунта-Кана. Рейсы будут осуществляться по определенным датам, в среднем три вылета в месяц.

Сохранится большое число вылетов в Турцию — Стамбул и Анталью.

«Серьезное развитие маршрутной сети ожидается и за счет рейсов в страны СНГ, в том числе благодаря новым зарубежным партнерам аэропорта. Так, казахстанская авиакомпания продолжает развивать направление Актобе — Казань — Актобе», — отметили в пресс-службе.

В январе откроется новый внутренний рейс из Казани в Грозный. В зимний период татарстанцы также смогут отправиться в Сочи и Симферополь, куда перевозчик планирует осуществлять пять и три вылета в неделю соответственно.

Увеличится число полетов в Калининград — до трех в неделю. А количество рейсов в Москву превысит аналогичный показатель прошлых лет. В частности, на маршруте Казань — Москва в зимнем сезоне будет выполняться около 20 — 25 рейсов в сутки в зависимости от месяца.