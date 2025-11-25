В жилых массивах Казани за год отремонтировали более ста улиц

Рекордный в этом году объем дорожных работ провели в жилых массивах Казани, где проживает четверть жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на брифинге в Доме Правительства РТ.

«По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова на ремонт было выделено 2 млрд рублей. Всего отремонтирован 91 участок в 40 поселках. Вместе с тем мы увидели высокую потребность в ремонте дорог у жителей, поэтому поселковые дороги были включены и в другие программы дорожных работ», – рассказал он.

По словам Куляжева, всего удалось отремонтировать 102 улицы, где износ дорожного покрытия составлял более 90% или же оно полностью отсутствовало. Работы проведены на сумму 3 млрд рублей.

«Надеемся на продолжение реализации этой программы, потому что она востребована», – подчеркнул руководитель исполкома.

В Казани на ремонт дорог и благоустройство дворов в этом году выделено более 21,5 млрд рублей. В том числе свыше 1,7 млрд рублей направлено на ремонт дорог и мостов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».