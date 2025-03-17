В жилых массивах Казани начали готовиться к паводковому периоду

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В столице Татарстана прогнозируется спокойная паводковая обстановка благодаря малоснежной зиме и умеренным весенним температурам. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин на деловом понедельнике в мэрии.

Несмотря на благоприятный прогноз, возможны подтопления отдельных участков жилых массивов, особенно в местах с высоким залеганием грунтовых вод или нарушением правил благоустройства. В зону риска входят 817 жилых домов в 17 поселках. В зону подтопления могут попасть Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная Слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово.

«Несмотря на благоприятный прогноз, мы также учитываем возможность циклона, который будет сопровождаться обильными осадками в виде снега и дождя, что может привести к возникновению серьезных последствий», – добавил Чанкин.

Для оперативного реагирования созданы 97 маневровых групп из 446 человек, оснащенных необходимым оборудованием и техникой. ГУП «Городские мосты» организовало мониторинг 21 моста в Авиастроительном, Советском и Приволжском районах Казани.

Работа по предотвращению подтоплений началась еще осенью. Так, в городе выкопали канавы, очистили ливневки и русла рек, ликвидировали заторы и разобрали бобровые запруды.

Сейчас продолжается очистка ливневок и вывоз снега. Подготовлены 22 пункта временного размещения, рассчитанные на 5 тыс. человек.