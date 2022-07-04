В жилых домах и соцобъектах Нижнекамска на несколько дней отключат горячую воду

С 5 по 7 июля в нескольких жилых домах в Нижнекамске отключат горячую воду. Это связано с проведением текущего ремонта на улицах Менделеева и Мурадьяна, сообщается в Telegram-канале администрации Нижнекамского района РТ.

С 8.00 до 17.00 горячей воды не будет на ул.Мурадьяна в домах №№8а, 8, 4, 6, 4а, 16а, 10, 12, 16, 18, 14, 20, 28, 30, 34, 2, а также на ул.Бызова № 1 и 1а.

В это же время без горячей воды останутся дома по адресам: ул.Лесная: № 57, 61, 65, 67, 73, 59, 63, 69, 71; ул.Менделеева: № 35, 41, 31, 33, 39; пр.Шинников, 43, пр.Вахитова, 32.

Также горячее водоснабжение будет отсутствовать в художественной школе № 1, детских садах № 67, 57, 53, детской поликлинике, поликлинике № 2, родильном доме, тубдиспансере и в поселке Красный ключ.