В жилом массиве «Рассвет» в Казани появятся 17 новых улиц

В поселке «Рассвет» на территории Авиастроительного района Казани присвоили названия вновь формируемым улицам. Всего наименования получили 17 новых улиц, следует из постановления исполкома города.

В жилом массиве появятся следующие улицы: Сабыйлар, Байлык, Ручейная, Первоцветная, Кояшкай, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я Артековская.

В ближайшее время наименования улиц внесут в адресный план города и в реестр названий улиц города.

Напомним, о создании нового жилого массива «Рассвет» стало известно в мае этого года. Он располагается между улицами Лотфуллы Фаттахова и Баракят.