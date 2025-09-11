news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 сентября 2025 16:16

В жилом массиве Мирный в Казани временно не будет воды из-за подключения водопроводов

Читайте нас в
Телеграм
В жилом массиве Мирный в Казани временно не будет воды из-за подключения водопроводов
Фото: Телеграм-канал Казанского Водоканала

Плановые работы по подключению двух новых водопроводов ожидаются в Приволжском районе Казани в жилом массиве Мирный. В связи с этим с 09:00 16 сентября до 10:00 17 сентября подача воды будет приостановлена, сообщает Телеграм-канал Казанского Водоканала.

Ограничение затронет все улицы поселков Мирный и Казанская Усадьба. Без водоснабжения останутся 5 многоквартирных домов, 2 социальных объекта и 2943 частных дома.

Для удобства жителей будет организован подвоз воды. Автоцистерны разместят в населенных пунктах по заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

#отключение воды #Приволжский район #казанский водоканал
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025