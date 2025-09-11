В жилом массиве Мирный в Казани временно не будет воды из-за подключения водопроводов

Фото: Телеграм-канал Казанского Водоканала

Плановые работы по подключению двух новых водопроводов ожидаются в Приволжском районе Казани в жилом массиве Мирный. В связи с этим с 09:00 16 сентября до 10:00 17 сентября подача воды будет приостановлена, сообщает Телеграм-канал Казанского Водоканала.

Ограничение затронет все улицы поселков Мирный и Казанская Усадьба. Без водоснабжения останутся 5 многоквартирных домов, 2 социальных объекта и 2943 частных дома.

Для удобства жителей будет организован подвоз воды. Автоцистерны разместят в населенных пунктах по заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.