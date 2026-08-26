В жилом массиве Чебакса в Казани открылась новая спортивная площадка

фото: официальный портал "Единой России"

В Советском районе Казани, в жилом массиве Чебакса, открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Проект реализовала компания «Газпром межрегионгаз Казань» по инициативе ее руководителя, депутата Госсовета Айдара Тагирова, при поддержке администрации района и по просьбам местных жителей, сообщает официальный портал «Единой России».

В торжественном открытии участвовали заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, депутат Госсовета, гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров и глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Камалтынов отметил, что в республике ведется большая работа по формированию общественных пространств, в том числе по просьбам жителей.

фото: официальный портал "Единой России"

«Сама Народная программа "Единой России" формируется на основании таких вопросов, предложений, замечаний, которые поступают в адрес депутатского корпуса от партии в ходе избирательных кампаний. Эта площадка – наглядный пример того, как представители партии совместно с органами исполнительной власти решают эти вопросы», – сказал Камалтынов, поблагодарив депутатов и администрацию района за работу.

Тагиров рассказал, что площадка универсальная и многофункциональная: здесь можно играть в футбол, баскетбол, а также заниматься детям дошкольного возраста. При создании учитывались пожелания жителей.

Фатхутдинов уточнил, что строительство площадки длилось 2,5 месяца. Жители сами предлагали, какие нужны горки, качели и футбольное поле. В этом году в районе открывается шесть площадок благодаря спонсорской поддержке.

В рамках открытия состоялся дружеский футбольный матч между командой «Газпром межрегионгаз Казань» и местными жителями, а почетные гости посадили деревья.